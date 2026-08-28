Un varón de 51 años de Don Benito y que no precisa ingreso, nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un varón de 51 años de la localidad pacense de Don Benito, perteneciente al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, y que no ha precisado ingreso.

En total, se han registrado 26 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y un fallecido. En este momento, tres pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y otro en el Hospital de Mérida.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos, apunta en nota de prensa la Junta.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.