Vecinos de Maguilla (Badajoz) lamentan que los destrozos en el puente tras el temporal provoque dar un "rodeo"

MAGUILLA (BADAJOZ), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las últimas lluvias han provocado el desbordamiento del arroyo Culebra, que ha arrasado con parte del asfalto del puente que une las localidades de Maguilla y Llerena, obligando a los vecinos a "dar un rodeo" en sus desplazamientos diarios.

"Esto es una desgracia. Es una ruina porque esto no ha pasado nunca", ha lamentado una vecina de la localidad propietaria de un comercio cercano al tramo afectado. "Esto imponía, yo me acerqué y me daba miedo de cómo iba el río", ha añadido.

En declaraciones a Europa Press Televisión, esta mujer ha manifestado que los destrozos en el puente suponen "un extravío muy grande" para las personas que tienen que desplazarse al instituto o al hospital de Llerena porque "atrasan más y tienen que dar la vuelta por Berlanga".

"Tenía que parar de llover y ya viene otra de camino. No sé dónde vamos a llegar porque está toda Extremadura afectada", ha dicho, además de pedir a las autoridades "que limpien los ríos" para evitar futuros incidentes.

"UN TRASTORNO" PARA LOS VECINOS

Por su parte, otro de los residentes en Maguilla que se ha acercado a ver los daños ha comentado que, aunque ha visto crecidas en el pasado, en esta ocasión, "con el río sin limpiarse de arbolitos, zarzas y junqueras, pues no ha pasado el agua".

"Ahora tenemos que ir a Berlanga para llegar a Llerena para ir al hospital. Por aquí eran menos kilómetros pero es imposible pasar", ha afirmado.

Finalmente, otro de los vecinos del municipio ha resaltado que se trata de "un trastorno" para los desplazamientos porque es una vía "de uso diario".