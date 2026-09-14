Las Vegas del Guadiana, el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez, en aviso amarillo este lunes por calor

Avisos para el lunes, 14 de septiembre - AEMET

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comarca pacense de Vegas del Guadiana, y las cacereñas de Villuercas y Montánchez y el norte de la provincia de Cáceres estarán este lunes, 14 de septiembre, en aviso amarillo por altas temperaturas.

Así, y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la comarcas de Vegas del Guadiana podrán alcanzarse los 38 grados de máxima este lunes, mientras que en las dos comarcas cacereñas, los 36 grados.

Ante esta previsión, la Aemet ha activado el aviso amarillo en estas tres comarcas extremeñas a partir de las 13,00 horas y hasta las 21,00 horas de este lunes.