Las Vegas del Guadiana permanecerán este domingo en alerta amarilla por nieblas

Archivo - Niebla - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencia 112 Extremadura activará este domingo, 7 de diciembre, la alerta amarilla por nieblas en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, que se mantendrá desde las 00,00 y hasta las 12,00 horas.

Ante esta previsión, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local.

A la ciudadanía en general se le recomienda precaución en carretera, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas; el campo de visión es mucho menor, por lo que hay que adaptarse a la visibilidad que tenemos reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de seguridad y siguiendo las marcas longitudinales de la carretera si no tenemos otra referencia, según informa la Junta en nota de prensa.

Señala que las luces antiniebla traseras son obligatorias cuando hay niebla densa pero se deben usar solo cuando realmente se necesitan para evitar deslumbramientos, y se aconseja evitar el uso de luces de largo alcance porque rebotan en la niebla, y prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones.

Llevar consigo siempre un teléfono para poder comunicarse en caso de emergencia con el Servicio de Emergencias 1.1.2.