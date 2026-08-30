Un vehículo colisiona contra una terraza en Don Benito y dos personas precisan atención sanitaria

Los afectados han resultado heridos de carácter muy leve, de manera que no se ha requerido su traslado hospitalario

DON BENITO (BADAJOZ), 30 (EUROPA PRESS)

Un vehículo ha colisionado esta madrugada contra una terraza en Don Benito (Badajoz) y ha afectado a dos personas, que han sido heridos de carácter muy leve, según ha informado el Centro 112 Extremadura.

El suceso se ha producido en torno a las 00,19 horas de este domingo en una terraza situada en la Plaza Mayor de la localidad.

El vehículo ha colisionado contra la terraza, afectando a un varón de 52 años, que ha presentado una contusión en una pierna, y a una mujer de 54 años que ha sufrido policontusiones. En ambos casos, el parte señala que han salido "ilesos" del incidente y que no se ha requerido traslado hospitalario.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud (SES), una patrulla de la Policía Local, otra de la Policía Nacional y otra de la Guardia Civil.