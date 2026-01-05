Una veintena de carrozas y pasacalles reparten hoy 7.000 kilos de caramelos en la Cabalgata de Reyes Magos de Mérida

Archivo - Cabalgata de Reyes de Mérida, en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de carrozas y pasacalles repartirán 7.000 kilos de caramelos en la Cabalgata de Reyes Magos de Mérida, que sale este lunes, 5 de enero, a las 18,00 horas desde la Rotonda de Las Tres Fuentes.

En concreto, habrá 15 carrozas, pertenecientes a colectivos asociativos de la ciudad, además de tres del ayuntamiento y una más privada.

Asimismo, al desfile de carrozas de las diferentes asociaciones participantes, se sumarán numerosos pasacalles, entre los que destacan, como novedad, la exhibición de patinadores del Club de Patinaje en Línea 'Extream Rollers' que abrirán el desfile.

La Cabalgata de Mérida este año contará, de nuevo, con la participación de 20 Bomberos del Parque de la Diputación Provincial que cerrarán el desfile, como ya es habitual.

MÁS DE 7.000 KILOS DE CARAMELOS

En la cabalgata de 2026 se repartirán más de 7.000 kilos de caramelos, repartidos desde el ayuntamiento a todas las entidades participantes.

Además, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar ofrecerán a los niños desde el balcón del ayuntamiento diferentes obsequios y caramelos.

La temática de la cabalgata este año, en su mayoría, está centrada en los grandes clásicos de dibujos animados de Disney y de Navidad. A las 16,00 horas se realizará la concentración en la calle Antonio Díaz Pintiado para, posteriormente, salir a las 17,00 horas.

El orden de los participantes serán Extream Rollers, La Estrella de la Ilusión (Asociación Cultural Pisando Fuerte); Peter Pan y el País de Nunca Jamás (Plena Inclusión); La vida del Rantocito Pérez (Asociación vecinal María Auxiliadora) y Heraldo Real (Federación AA.VV. Augusta Emérita).

Le seguirán Cuento del Bosque de las Hadas (Asociación Niños Felices de Extremadura (ANFEX); Carroza del Rey Melchor; Todos Somos Superhéroes (Asociación vecinal Luis Chamizo (Bda. San Juan); La Tribu (Barriada San Andrés) y Monstruos S.A. (Opolorum).

Junta a ellas se encuentran también La Casita de Jengibre (Comparsa los Nuevos Cariocas); Robin Hood (Asociación vecinal Virgen de Fátima. Las Abadías); Súper Mario Bross (Asociación Cultural Los san Isidro); Carroza del Rey Gaspar y Ratatouille (Asociación vecinal La Corchera).

Asimismo, El Tren de la Navidad (Asociación vecinal de Nueva Ciudad); Soldadito de Plomo (Asociación Vecinal Montealto); Navidad en Minecraft (Asociación Vecinal Nuestra Señora de la Antigua); Carroza del Rey Baltasar; Cazafantasmas; Los Piratas Plantoneros (Asociación vecinal Plantonal de Vera) y los bomberos.

HERALDO REAL

Este año, como novedad, se podrá disfrutar de la presencia del Heraldo Real, que es el encargado de anunciar la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, y de recoger la llave de la ciudad para que estos puedan entrar en los hogares de los emeritenses para dejar los regalos para todas las niñas y niños.

Por primera vez, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, hará entrega de la llave de la ciudad al Heraldo en el Ayuntamiento de Mérida para que este se la entregue a sus majestades la noche mágica del 5 de enero.

El Heraldo, que estará presente en el desfile real con una carroza confeccionada por la Federación de Asociaciones Vecinales Augusta Emérita, saludará a toda la ciudadanía recogiendo los sueños y deseos de los más pequeños y anunciando la inminente llegada de los Reyes Magos de Oriente.

Además, tras la exhibición de los patinadores, abrirá como primera carroza el cortejo 'La Estrella de la Ilusión', una iniciativa puesta en marcha el pasado año que tanto colectivos vecinales y socioculturales como el propio ayuntamiento han acordado mantener año tras año.

Se trata de una figura femenina que representa el inicio y guía de la cabalgata e ilusión de los más pequeños. En esta ocasión, será la Asociación Cultural Pisando Fuerte quienes se harán cargo de esta primera carroza.

RECORRIDO

El de la cabalgata tendrá como salida la Calle Juan Antonio Díaz Pintiado y segurirá por la Avenida Reina Sofía, Avenida Juan Carlos I, Avenida Extremadura, Calle Marquesa de Pinares, Calle del Ferrocarril, Avenida José Fernández López, Paseo de Roma, Calle Cava y Plaza del Rastro, desde donde sus Majestades accederán al ayuntamiento por la Plaza de España, continuando el desfile por Plaza del Rastro y Calle Graciano.

Durante el recorrido se establecerá un tramo sin ruido que deberán respetar todos los colectivos participantes, que se situará en la calle Marquesa de Pinares desde la Rotonda de la Torre hasta haber pasado el Acueducto de Los Milagros, con el objetivo de hacer accesible la cabalgata a todas las personas sensibles al ruido.

En cuanto a la seguridad, ya se ha establecido el dispositivo pertinente que consistirá en el control del tráfico por las vías por donde transcurre la Cabalgata y aledañas, cortando calles conforme pase el cortejo y estableciendo vías alternativas.

Las carrozas se concentrarán en la antigua urbanización de Prointisa a las 17,00 horas, para, a las 18,00 horas, una vez todas las participantes ordenadas según establece la delegación de Festejos, comience el cortejo en la Rotonda de las Tres Fuentes.