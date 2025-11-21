Velas apagadas y telas negras simbolizarán el 25N a las víctimas y la oscuridad en una manifestación en Badajoz

BADAJOZ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha invitado a toda la ciudadanía de la capital pacense a acompañarles el próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a la manifestación que tendrá lugar esa tarde a partir de las 18,00 horas entre la avenida de Colón frente a los juzgados y el paseo de San Francisco, y en la que velas que serán apagadas y telas negras representarán y simbolizarán a las víctimas y la oscuridad que se cierne tras sus muertes.

Una manifestación convocada para "romper el silencio" y condenar los asesinatos y la violencia de cualquier tipo que se ejerce sobre la mujer, tras la que la lectura del manifiesto correrá a cargo de la periodista de Canal Extremadura Guadalupe Jerez. Antes se relacionarán las mujeres y menores asesinados, víctimas que estarán representadas por una mujer portadora de una vela encendida que será apagada al escuchar cada nombre.

A continuación, dicha portadora será cubierta con una tela negra "para simbolizar que desaparecen de la vida" y "la oscuridad que se cierne sobre sus familias, sobre sus huérfanos y debería cernirse sobre toda la sociedad que pierde una mujer sin que apenas importe". La lectura de los nombres llevará de fondo la música de la pianista María Rodríguez y la violonchelista Ángeles Sota, en este acto traducido a lengua de signos por Marina, de la Asociación de Personas Sordas de Badajoz.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, Isabel Franco, ha señalado en su intervención que vuelve a ser 25 de noviembre, fecha a la que hace 26 años la ONU designó como Internacional contra la Violencia que se ejerce hacia las Mujeres, pero que tienen que seguir convocando esta rueda de prensa "para hacer el mismo llamamiento, con la misma indignación y la misma impotencia".

