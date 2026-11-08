A la venta las entradas para ver en Plasencia 'No somos Estopa', el espectáculo de José Corbacho y David Fernández

Cartel del espectáculo 'No somos Estopa' de José Corbacho y David Fernández, que se representará en el Teatro Alcakar de Plasencia el 18 de abril de 2027. - ORIGINAL CONCERTS

PLASENCIA (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

El espectáculo 'No somos Estopa', de José Corbacho y David Fernández, ya tiene a la venta las entradas del pase que realizará el próximo 18 de abril de 2027 en el Teatro Alkázar de Plasencia.

La obra se representará en Plasencia el próximo 18 de abril de 2027, con hora de inicio prevista para las 19,00 horas, según ha informado la promotora del espectáculo.

Se trata de un espectáculo en el que los dos cómicos, con trayectorias extraordinarias y muchas historias que contar, se reúnen para recordar sus mejores anécdotas, sus experiencias más disparatadas y todo aquello que han vivido juntos y por separado en el mundo del espectáculo.

Tras coincidir en programas como Buenafuente, Tu cara me suena o Masterchef, Corbacho --que posee un Goya-- y Fernández --que estuvo en Eurovisión como Rodolfo Chikilicuatre-- llegan con 'No somos Estopa', un espectáculo de humor en el que las risas, los recuerdos y las situaciones más absurdas son los grandes protagonistas.