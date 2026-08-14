Las ventas del sector servicios suben en Extremadura en junio al 9,1%

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MADRID/MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios ha registrado un aumento de su facturación del 9,1 por ciento en junio en Extremadura en relación al mismo mes de 2025, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el empleo creado por el sector servicios ha subido en la comunidad extremeña un 2,5 por ciento en el sexto mes del año respecto a junio de 2025.

En el conjunto del país, el sector servicios ha registrado un aumento de su facturación del 8,8 por ciento en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,7 puntos superior a la del mes anterior y la segunda más elevada de este año tras la de marzo (+9,2%).

Con el avance de junio, las ventas del sector servicios encadenan 27 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

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