El VI Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz se despide esta semana con tres grandes conciertos

Archivo - Logo de la VI edición del Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz - FESTIVAL DE GUITARRA DE ARROYO DE LA LUZ - Archivo

CÁCERES 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz afronta su última semana con tres grandes conciertos, protagonizados por figuras de referencia en la guitarra, la música antigua y la música de cámara.

La primera de estas citas será el viernes, 11 de septiembre, en Salorino con el recital de Mabel Millán, guitarrista ganadora de un Grammy Latino en 2017. La organización del festival ha destacado, en un comunicado, que su presencia supone uno de los hitos de esta edición, consolidándose su apuesta por intérpretes de primer nivel internacional.

El siguiente concierto será a cargo del Dúo Orpheo el sábado, 12 de septiembre, en la Iglesia de San Juan Bautista de Piornal. La formación, formada por la soprano Eugenia Boix y el guitarrista Jacinto Sánchez, realizarán un homenaje a John Dowland por el 400 aniversario de su muerte.

Con casi 20 años de trayectoria, el Dúo Orpheo es una referencia en los principales festivales de música antigua y música de cámara, con actuaciones en instituciones como la Fundación Juan March, RAEE, Diputación de Cáceres y festivales nacionales e internacionales.

Por último, el festival cerrará su sexta edición el domingo, 13 de septiembre, en la iglesia parroquial de Pinofranqueado con un recital a cargo de Joaquín Riquelme y Pedro Mateo González.

Por un lado, Riquelme es viola de la Filarmónica de Berlín y ha estado recientemente presente en Cáceres dentro del ciclo de la Fundación Atrio. Por el otro, Pedro Mateo González es guitarrista, catedrático y una de las figuras más respetadas de la guitarra clásica española.

Todas las actuaciones serán a las 21,00 horas y con entrada libre.