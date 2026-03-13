El Vía Crucis Viviente del Cerro de Reyes de la Semana Santa de Badajoz se traslada a la Plaza Alta y la Alcazaba

Presentación de la Semana Santa de Badajoz 2026 - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Badajoz celebra este 2026 su primer aniversario como Fiesta de Interés Turístico Internacional, con motivo de lo cual, y dada la cercanía de su 30º aniversario, la Hermandad y Cofradía del Dulce Nombre de María y Jesús Obrero del Cerro de Reyes ha trasladado por este año el Vía Crucis Viviente, que tendrá lugar el 3 de abril, Viernes Santo, en el entorno de la Plaza Alta y la Alcazaba en lugar de en este barrio.

Se trata de una de las grandes novedades de la Semana Santa de este año, en la que unas 10.000 personas entre nazarenos, costaleros o miembros de la bandas de música participarán en los distintos desfile procesionales, que incorporan también cambios en la carrera oficial en el entorno de la Plaza de España y la Catedral, que se ha reconfigurado para que pueda haber más aforo en la zona de las escaleras de la puerta de la misma.

Así, se va a realizar un paso por el actual vial de tráfico rodado y, a diferencia de otros años, se van a colocar sillas en una altura en los laterales, para que la gente que quede de pie en la puerta del Cordero pueda ver los pasos, a la par que se van recrecer las gradas de la zona de la entrada principal de acceso a la Catedral para que se pueda ver la presentación con una mayor comodidad y presencia en el momento del paso de las hermandades por la carrera oficial en este punto. Actualmente está en licitación.

En cuanto a las distintas hermandades, cabe resaltar que el Domingo de Ramos la Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, con sede en San Roque, estrena faroles de cola de 12 luces de guardabrisa o cuatro ciriales repujados en plata para el cuerpo de acólitos del misterio; mientras que el Martes Santo la Cofradía de la Estación estrena saya para la Santísima Virgen y varios complementos; y el Miércoles Santo la de Santo Domingo saya torera de 'El Cordobés' para la Virgen del Mayor Dolor o un nuevo llamador de Nuestro Padre Jesús del Amparo.

El Jueves Santo la Hermandad del Resucitado hace lo propio con una imagen de San José que irá ubicada en el entrecalles del paso de palio de María Santísima de la Aurora, entre otros; y la de la Vera Cruz con una corona de orfebrería con baño de plata y un broche de baño de oro para Nuestra Señora de la Consolación o los faldones, de terciopelo negro, para el paso del Cristo del Amor.

El Viernes Santo de madrugada la Cofradía de San Roque estrena nuevas potencias para el Cristo de la Paz; y el Domingo de Resurrección la Hermandad de la Sagrada Resurrección un nimbo para la imagen de María Magdalena que procesiona junto a Jesús Resucitado.

Así se ha dado a conocer en la presentación de la Semana Santa de la ciudad en el Arzobispado de Badajoz en un acto en el que han intervenido el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera; y la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Penitencia y Gloria de la ciudad de Badajoz, Laura García Alzas.

