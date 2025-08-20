El viento dificultará la extinción en Jarilla y La Garganta está en "preaviso" por si tuviera que ser evacuada

Campo quemado por el incendio en Jarilla (Cáceres) - Gustavo Valiente - Europa Press

Bautista hace un llamamiento a la responsabilidad e insta a los ciudadanos a no "ir por libre"

El viento, que podría registrar rachas importantes, dificultará las labores de extinción del incendio en Jarilla (Cáceres), mientras que el municipio de La Garganta está en "preaviso" por si tuviera que ser evacuado durante este miércoles.

El incendio ha afectado hasta el momento a 16.000 hectáreas, con un perímetro de 160 kilómetros, y durante esta noche el dispositivo de extinción se ha tenido que enfrentar "varias dificultades".

"La noche ha sido muy complicada, ha sido incluso de gravedad para determinados trabajos de algunos grupos que tenemos en ciertos sectores, que lo han pasado mal y, afortunadamente, no ha ocurrido nada", ha explicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.

Bautista, en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del Cecopi, ha señalado que no se esperaba que el fuego alcanzase esta noche tal "virulencia" pero que las condiciones meteorológicas de viento han hecho que haya sorprendido "esa voracidad" del fuego en determinados puntos.

En concreto, se ha referido a la línea de defensa que se trazó en Hervás, que saltó y se pudieron ver llamas de metros de altitud desde la misma autovía, y a la línea de defensa en torno a Jerte y el avance hacia la garganta de Los Papúos y de La Beceda, que, aunque ha pasado por arriba, podría bajar y hacer un "efecto chimenea" que "complicaría mucho más la cosa".

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social también se ha referido a que en las últimas jornadas se ha contenido el avance rápido del incendio pero no puede dar mejores noticias debido a que las dos líneas de trabajo son "absolutamente inaccesibles".

Así, como ha dicho, las labores de extinción se pueden hacerse "única y exclusivamente" a través de medios aéreos y no por tierra. En total, el dispositivo de extinción superará los 460 efectivos este miércoles, con 25 medios aéreos, siete maquinarias pesadas o 24 unidades de bomberos forestales.

"Ayer fue un día clave, fue el primer día de lucha contra el fuego, no de defensa. Hoy ya es el segundo y yo creo que va a dar buenos resultados si las condiciones permiten a estos 25 medios aéreos enfocarse en esas dos líneas, atacarlas y que podamos dar mejores noticias a lo largo del día", ha planteado.

Sobre la previsión meteorológica para este miércoles, Bautista ha señalado las rachas de viento "muy importante" que habrá, aunque, con respecto a las temperaturas, éstas han descendido y han dado "un respiro".

"El viento nos va a dificultar sin duda alguna hoy la tarea muchísimo. Hoy hay que ser realistas y esa realidad de condiciones meteorológicas de viento nos lleva a no poder hablar hoy de tanto optimismo, sí de confianza en que el trabajo de los efectivos supere y se sobreponga a esas condiciones meteorológicas", ha dicho.

Bautista ha señalado que el Cecopi ha acordado en la reunión de esta mañana mantener todas las zonas evacuadas que permanecían así, como la zona periurbana de Hervás y las casas aisladas de Tornavacas, Navaconcejo, Jerte y Cabezuela del Valle.

Del mismo modo, se ha puesto en "preaviso" a la localidad de La Garganta para que los vecinos estén "con su maleta hecha" y con aquellos elementos que consideren "de primera necesidad" por si a lo largo de este miércoles hubiera que proceder a su evacuación.

"No es algo que descartemos, ya está organizado el dispositivo de evacuación de manera preventiva y por tanto se activará o no en función de la evolución de las llamas", ha expuesto, quien ha añadido que, en tal caso, irían al pabellón de La Bombonera de Plasencia y ha avanzado que se dispone de un listado de personas vulnerables que están identificadas.

También preocupa el humo que pueda sobreponerse en la localidad de Hervás y no se descarta tampoco un confinamiento de la misma a lo largo de la mañana con recomendación de cierre de puertas y ventanas pero "en todo caso con una vida normal siempre y cuando las condiciones de humo lo permitieran".

Asimismo, el consejero ha indicado que tampoco se descartan medidas en torno a la localidad de Tornavacas también relacionadas con el humo y "no tanto por el avance que supusieran las llamas".

