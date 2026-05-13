Vítaly y Avanta se integrarán para crear un proyecto líder en el sector de la seguridad y la salud laboral en Europa

Sede de Vítaly - VÍTALY

BADAJOZ, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Artá Capital, Corpfin Capital y los accionistas procedentes de la integración de Cualtis han anunciado este miércoles el acuerdo para la venta de su participación mayoritaria en Vítaly a H.I.G. Capital.

El cierre definitivo de la transacción está sujeto a los procedimientos habituales de aprobación para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de control de concentraciones por la Comisión Europea y la aprobación de inversiones extranjeras directas en España.

Los socios fundadores de Vítaly, Andrés López y Jesús Nieto, se mantienen como inversores y ejercerán la función de CEOs, y junto con los equipos directivos de Vítaly y Avanta, tendrán la misión de integrar ambas compañías. Por su parte, el fundador de Avanta, Josep Pla, y el fondo de capital privado MCH formarán parte también del Consejo de Administración del nuevo grupo empresarial, según informa Vítaly.

Vítaly es un proyecto líder en España en la prestación de servicios de consultoría en Seguridad, Salud Laboral y Cumplimiento Normativo, que tiene su origen en Extremadura y más de 25 años de trayectoria.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 4.200 empleados, 150.000 clientes y protege a una población laboral de 2,5 millones de personas, que dispone además de 190 centros propios y 100 unidades móviles para exámenes de salud. Su crecimiento sostenido ha hecho de Vitaly "un operador líder del sector en términos de reputación, crecimiento y rentabilidad", señala.

Artá Capital y Corpfin Capital han apoyado a los socios fundadores José Rey, Andrés López y Jesús Nieto en el intenso proceso de transformación de la compañía. La entidad ha desempeñado un "apel significativo en la consolidación del sector y en la adopción temprana de nuevas tecnologías y soluciones de IA aplicada.

Por su parte, Avanta se ha consolidado como un operador de referencia en el sector preventivo mediante una exitosa estrategia orgánica e inorgánica. Con sede en Valencia, cuenta con más de 100.000 clientes y un equipo profesional de más de 2.000 personas.

LÍDER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Los nuevos socios ejecutivos del proyecto conjunto se han mostrado "muy ilusionados ante la creación de un líder en Prevención de Riesgos Laborales en España y Europa, con retos tan relevantes como la internacionalización y el desarrollo de servicios digitales basados en IA orientados al bienestar, seguridad y salud de los trabajadores y empresas".

Cabe destacar que Arcano Baird, Boston Consulting Group, Deloitte y Garrigues asesoraron a los vendedores en la operación, mientras que H.I.G. Capital contó con el asesoramiento de Alvarez & Marsal, Cuatrecasas, Ernst & Young y Paul, Weiss.

Artá Capital es una gestora independiente de capital privado especializada en el mercado ibérico, que desde su fundación en 2008, se ha consolidado como una de las firmas más activas del segmento mid-market en Iberia, impulsando el crecimiento y la transformación de compañías líderes en sus respectivos sectores.

De esta forma, Artá Capital se posiciona como un socio estratégico de largo plazo para familias empresarias y equipos directivos, apoyando proyectos de expansión, internacionalización y consolidación sectorial. Desde su creación, la firma ha invertido más de 1.000 millones de euros en 24 compañías y ha llevado a cabo más de 60 adquisiciones complementarias a través de sus participadas.

A finales de 2024, Artá Capital anunció el cierre exitoso de su tercer fondo, con 400 millones de euros de capital comprometido, habiendo realizado ya inversiones en cinco compañías.

Por su parte, Corpfin Capital, fundada en 1990, es la firma de capital privado con mayor trayectoria en Iberia, y su modelo de inversión se basa en la colaboración con fundadores, empresarios y equipos directivos, compartiendo una visión común orientada a acelerar el crecimiento y la transformación empresarial.

Desde su creación, Corpfin Capital ha levantado seis fondos institucionales por un importe agregado superior a 1.200 millones de euros y ha apoyado más de 50 proyectos empresariales en distintos sectores, además de impulsar más de 80 adquisiciones de compañías complementarias o competidoras a través de sus participadas.

Así, Corpfin Capital está liderada por Alberto Curto, Álvaro Olivares, Fernando Trueba y Gorka García.

H.I.G. Capital es una de las principales firmas globales de inversión alternativa, con aproximadamente 74.000 millones de dólares en activos bajo gestión y presencia en los principales mercados de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Reconocida por combinar escala global y agilidad operativa, H.I.G. está especializada tanto en inversiones para el crecimiento como en financiación de adquisiciones estratégicas para compañías medianas y grandes. A través de su plataforma europea, la firma aporta una amplia experiencia en estrategias de buy and-build y procesos de expansión internacional.