Vox defiende que los presupuestos "pueden ser aprobados" siempre que el PP comprenda que "no tiene la mayoría"

MÉRIDA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, ha defendido que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 "pueden ser aprobados" siempre que el PP comprenda que "no tiene la mayoría" en la cámara.

"Los presupuestos en Extremadura pueden ser aprobados siempre que se tenga en cuenta una cosa fundamental. El Partido Popular tiene que comprender que no tiene la mayoría en esta Asamblea, no la tiene porque los extremeños no se la han dado", ha asegurado Gordillo a preguntas de los medios en Mérida.

Así, ha destacado que si los extremeños hubieran querido que los 'populares' tuvieran una "mayoría absoluta" se la hubieran dado, al tiempo que ha recordado que Vox, en las últimas elecciones, obtuvo unos escaños "esenciales" y que, unidos a los del PP, conforman la mayoría absoluta.

De este modo, ha insistido Gordillo en que los cinco diputados de Vox harán "valer las razones" por las que los extremeños los eligieron y dentro de su "manera de ver las cosas".

A preguntas de los medios, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha señalado que, "por ahora, no hay ninguna novedad" en relación a los PGEx, que el próximo viernes, 29 de noviembre, pasarán el debate de totalidad.

Además, y en relación a las declaraciones de este viernes del portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, sobre que su formación tiene la "mano tendida", Gordillo ha dicho que "parece un espejo".

"Esa mano tendida es nuestra misma actitud respecto del Partido Popular. Lo que ocurre es que cuando dos tienden la mano, lo importante es que las manos se unan para llegar a un acuerdo. Y, en fin, hemos tenido unas conversaciones, pero, desde luego, que no hemos tenido un acuerdo", ha señalado.

De esta forma, aunque ha reconocido que, ha habido "conversaciones" y "acercamientos", ha asegurado que el acuerdo aún no se ha dado. "Y sin un acuerdo no habrá una postura común, no habrá, al final, la conclusión lógica de esa postura común, que es la aprobación de los presupuestos", ha asegurado.

También, y sobre el rechazo de Vox al decreto ley de medidas fiscales en materia de vivienda, Ángel Pelayo Gordillo ha ahondado en que es un "muy mal punto de partida" que el que el PP sostenga que dicho grupo ha votado con el PSOE y con Unidas por Extremadura.

De esta forma, ha insistido en que, "eso no es verdad", ya que Vox, con su negativa, ha votado una política "absolutamente contraria", toda vez que lo que quiere es una bajada fiscal "aún más ambiciosa".

"Es decir, las medidas del decreto que ayer no salió aprobado en el pleno de la Asamblea eran unas medidas que nosotros consideramos insuficientes, absolutamente insuficientes, se puede ir mucho más allá. Lo que no se puede es estar haciendo unos presupuestos que tienen una gran parte dedicada a gastos superfluos", ha indicado.

En este sentido, ha planteado como "anécdota", una partida de 50.000 euros dedicada a unos huertos y partidas "importantísimas" para sindicatos o cooperación internacional.

"Por lo tanto, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo se puede llegar a un punto común, pero, desde luego, haremos valer nuestras políticas", ha insistido.

Ángel Pelayo Gordillo ha realizado estas declaraciones momentos antes de comenzar un acto del 'Observatorio de la Nación' de la Fundación Denaes.