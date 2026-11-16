Vox defiende los "recortes" a sindicatos, patronales y el CJEx y destinarlo a "mejorar" la vida de los extremeños

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en declaraciones a los medios - VOX EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea, Inés Checa, ha defendido los "recortes" a sindicatos, patronales y al Consejo de la Juventud (CJEx) en las cuentas regionales, así como el fin de los "chiringuitos ideológicos", para destinar esas dotaciones a "mejorar" la vida de los extremeños y "lo realmente importante".

De este modo se ha referido al destacar el anuncio realizado por el vicepresidente y consejero de la Junta Óscar Fernández Calle, de Vox, de destinar 11,5 millones "retirados" de cooperación internacional "íntegros" a Sanidad, bajo el planteamiento de que "los extremeños necesitan una sanidad que funcione y más recursos para la lucha contra el cáncer, para el acceso a los fármacos, y también para infraestructuras sanitarias".

"Con Vox el despilfarro de dinero a cosas que no eran realmente importantes para los extremeños se ha terminado", ha espetado Inés Checa, quien ha valorado que el Gobierno central destina "todo el esfuerzo" y "todo el dinero de los españoles para su corrupción y para servirse", con Vox en el Ejecutivo regional "se destina cada euro que sudan los extremeños en mejorar sus vidas y en hacer que la región prospere".

"Porque para eso es para lo que estamos aquí los políticos y también la administración: para servir al ciudadano, y no al revés como desgraciadamente llevamos sufriendo durante todos estos años bajo las garras de este gobierno corrupto y criminal del PSOE (en España)", ha añadido en declaraciones a los medios este lunes en Mérida.

En esta línea, Checa ha subrayado que los Presupuestos extremeños (PGEx) para 2027 siguen la "misma línea" que los de 2026, con un "sello inequívoco" de Vox en forma de "menos impuestos, menos chiringuitos y más servicios públicos".

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