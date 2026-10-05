Vox Extremadura afronta las elecciones "sin miedo alguno a las urnas" y trabajando "para los españoles"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en rueda de prensa - VOX EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha considerado una "muy buena noticia" la convocatoria de elecciones generales en España, una cita que afronta la formación "sin miedo alguno a las urnas" y trabajando "como siempre para los españoles".

"Hace años llevamos exigiendo que los españoles tengan voz en las urnas de una manera urgente, así que para nosotros es una muy buena noticia y para todos los españoles que se hayan convocado estas elecciones generales", ha expresado Checa.

Según ha apuntado, su partido afrontará la cita electoral "trabajando, como siempre, para los españoles, desde luego, sin miedo alguno a las urnas", y "no como otros, que parece ser que sí que tienen bastante miedo a las urnas y por eso hacen una triquiñuela detrás de otra para poder manipular el censo electoral".

De este modo se ha pronunciado en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que, en todo caso, ha recordado que el socialista Pedro Sánchez ha convocado unas elecciones "con Ceuta invadida", y en la que ha reprochado que la izquierda "ha convertido el caso de Mari Carmen en una bandera política contra Vox".

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