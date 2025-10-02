Vox hará propuestas a los presupuestos "pensando en el interés de los extremeños" y no estará en un "acuerdo tripartito"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, atiende a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha avanzado que su formación hará propuestas a los presupuestos autonómicos para 2026 "pensando en el interés de los extremeños" y ha asegurado que no estará en un "acuerdo tripartito" del que forme parte el PSOE.

"Si la señora Guardiola quiere llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, que llegue. Pero, por supuesto, Vox no va a estar en un acuerdo tripartito", ha asegurado Gordillo en declaraciones a los medios tras participar en un encuentro en la sede de la Presidencia de la Junta para abordar las cuentas regionales.

De esta forma, ha considerado que es "bueno" que la región tenga presupuestos, al tiempo que ha afeado que si no los tuvo en el año 2025 fue por la "incapacidad para negociar" por parte de la Junta de Extremadura.

Por ello, ha dicho que los miembros de Vox que han asistido este jueves a la reunión han escuchado la información "muy sucinta" que ha aportado el Ejecutivo extremeño, quien ha facilitado un "cuadernillo" con algunas de las cifras que contienen las cuentas y ante lo que ha planteado que Vox necesita más información para poder hacer unas propuestas "sólidas".

"Como nos han dicho, el punto de partida son los presupuestos del año 25 con las variaciones que pueda haber habido para el año 26. No obstante con todas estas reticencias en ofrecernos información, vamos a hacer nuestras propuestas y vamos a hacerlas pensando en el interés de los extremeños, que es lo único que nos impulsa", ha aseverado.

Gordillo, que ha considerado este encuentro como una "primera toma de contacto", ha confiado en que la Junta "ponga de su parte, acepte las propuestas de la oposición y no se vaya otra vez a echarse en manos del Partido Socialista".

"Es un contrasentido ganar las elecciones en el año 2023, decir que se vienen a cambiar las políticas de Extremadura para luego adoptar las políticas que le va a proponer el Partido Socialista como condición para aprobar los presupuestos", ha recalcado.

