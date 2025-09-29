Vox no acudirá a la reunión de este lunes con Guardiola sobre los PGEx para no sentarse con Gallardo

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox no acudirá a la reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola, convocada para las 18,00 horas de este lunes para tratar sobre los Presupuestos de Extremadura para 2026, ya que no va a sentarse con el presidente del Grupo Socialista, Miguel Ángel Gallardo, que está procesado por "graves delitos".

Así lo ha avanzado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que en primer lugar ha lamentado "las formas" ya que a esta reunión se les ha convocado a través de un correo electrónico, lo que a su juicio "no es manera de dirigirse a los presidentes de los grupos parlamentarios para un asunto de esta envergadura" como son los presupuestos de la región, que son "la ley más importante anual" para la Junta.

Al margen de eso, Gordillo ha criticado que la presidenta de la Junta convoque "en conjunto a los presidentes de todos los grupos parlamentarios" en Presidencia de la Junta, tras lo que ha reafirmado que "el Grupo Parlamentario Vox no va a reunirse con el PSOE mientras el señor Gallardo sea su presidente".

Para el presidente del Grupo Vox, sería "un contrasentido" que Vox por un lado esté "pidiendo del Grupo Socialista y al señor Gallardo que abandone la política", por lo que "no podemos darle carta de naturaleza sentándonos con el señor Gallardo en una reunión para nada, ni para los presupuestos ni para ninguna otra cosa", ha dicho.

(Más información en Europa Press)