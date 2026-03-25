Vox percibe una "clara voluntad" en Guardiola para llegar a un "buen acuerdo" en Extremadura sin marcarse plazos

El presidente del Grupo Parlamentario VOX de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios de comunicación en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, a 25 de marzo de 2026, en Mérida. - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ve una "clara voluntad" en la presidenta de la Junta, María Guardiola, de llegar a un "buen acuerdo" para la formación de un gobierno que permita la llegada del "cambio" a la región.

A la salida del encuentro en el que se han retomado las negociaciones para cerrar este acuerdo celebrado este miércoles en el parlamento regional, ha subrayado que ha sido una reunión "muy técnica", en la que se han puesto "muchos números" sobre la mesa, y de la cual han salido "satisfechos", si bien ha remarcado que por el momento no se fijan plazos, porque lo que priorizan es que sea un buen acuerdo, y que hasta la fecha no se ha abordado el "reparto de responsabilidades".

"Salimos satisfechos porque creemos que podemos ser optimistas de cara al futuro", ha dicho Fernández Calle, quien no obstante ha subrayado que "todavía no hay ningún tipo de acuerdo" y que "no lo ha habido en ningún momento hasta ahora".

No obstante, en esta ocasión ha resaltado que perciben "una predisposición" por parte de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, para alcanzar un acuerdo, así como que "reconoce con los hechos" el "peso" de Vox y los votos y el respaldo que ha tenido la formación que lidera Santiago Abascal en las últimas elecciones autonómicas.

Una negociación sigue en el "marco" establecido de hablar "medida a medida, de hablar de presupuesto, de hablar de un calendario, de cuándo se van a ejecutar esas medidas presupuestadas y de que quede todo atado".

Fernández Calle, que ha comparecido acompañado por los portavoces nacionales de Economía y Energía y de Vivienda de Vox, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, respectivamente, ha descartado entrar en el detalle de las medidas abordadas en la reunión, si bien ha señalado que son las mismas a las que aludió en debate fallido para la investidura de María Guardiola, así como otras propuestas que vienen defendiendo a lo largo de toda la legislatura.

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