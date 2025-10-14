Vox propone a Guardiola unas 200 medidas para un "cambio global" de políticas y "corregir el rumbo" con los PGEx 2026

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo Moeno, en rueda de prensa para explicar las propuestas de su formación a los PGEx 2026 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea hará llegar este martes a la Junta de Extremadura un documento con cerca de 200 medidas encaminadas a introducir a través de los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2026 un "cambio global" de las políticas que hasta el momento está desplegando la 'popular' María Guardiola en la comunidad, y con ello "corregir el rumbo" y el "estancamiento" de la región.

De este modo lo ha adelantado el presidente del Grupo Vox en la Cámara autonómica, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, en una rueda de prensa en Mérida en la que ha desgranado las propuestas de su formación para, en el marco de la negociación de los PGEx 2026, introducir el "nuevo rumbo" que debería tomar una comunidad que "sigue estancada en políticas de izquierda" tras dos años de gobierno de Guardiola.

Así, como propuestas de Vox para la negociación de los PGEx 2026 y alcanzar el "cambio global" político y económico que a su juicio requiere Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo ha señalado la "eliminación de gasto superfluo" en cuestiones como cooperación, aportaciones a sindicatos y patronal, o en asuntos de "ideología de género".

Igualmente, en materia de inmigración, ha defendido la necesidad de aplicar una política "ordenada" en esta materia, y ha reclamado a Guardiola una declaración "contundente, efectiva" ante el "fracaso" de las políticas en España en esta temática. "Aquí no necesitamos más menas ni más inmigrantes de procedencia ilegal", ha aseverado el diputado de Vox, que plantea también que en Extremadura no se conceda "por supuesto ni un céntimo a ninguna organización que favorezca la inmigración ilegal".

También, en sus planteamientos para los PGEx 2026 Vox defiende la necesidad de "garantizar" servicios esenciales como la educación, "mejorar" las retribuciones de los docentes, y "mejoras" las instalaciones educativas.

En materia agro-ganadera, Gordillo ha defendido asimismo la importancia de acabar con las regulaciones "draconianas" como la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que "impiden el ejercicio rentable de la agricultura y la ganadería" en Extremadura.

También, en sus planteamientos para los PGEx 2026 Vox reclama al Gobierno de Guardiola una política fiscal "muchísimo más audaz" para que "el dinero fluya y esté en manos de los emprendedores", teniendo en cuenta que "para el retorno que tienen los extremeños, los impuestos son elevadísimos" en la comunidad tras dos años de gobierno del PP.

Al mismo tiempo, Vox rechaza la rebaja de la ecotasa a la Central de Almaraz que plantea María Guardiola y, por el contrario, aboga por una "eliminación" de dicho gravamen.

(((Más información en Europa Press)))