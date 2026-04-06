Vox sigue trabajando "codo con codo" con el PP y con "voluntad de acuerdo" para la investidura de Guardiola

Archivo - Imagen de archivo del diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Juan José García - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox Extremadura sigue trabajando "codo con codo" con el PP y con "voluntad de acuerdo" para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta.

Así, se están produciendo "reuniones" y "flujo de información" entre ambas formaciones en unas negociaciones en las que "la discreción impera, la prudencia impera, y todo por el bien de un acuerdo de gobierno por el bien de los extremeños".

De este modo lo ha señalado este lunes en rueda de prensa en Mérida para valorar los datos de paro en marzo el diputado autonómico de Vox Juan José García García, quien a preguntas de los medios ha rehusado comentar "absolutamente nada" de las negociaciones que "se están llevando a cabo" entre su partido y el PP "punto por punto, medida por medida, presupuesto por presupuesto".

"Pues lo que se puede decir a los extremeños es lo que hemos ido diciendo a lo largo de estas semanas y de estos días: Vox sigue trabajando codo con codo con el Partido Popular para llegar a un acuerdo de Gobierno en Extremadura", ha espetado García, quien ha añadido que entre su partido y el PP en Extremadura "hay reuniones, hay flujo de información, hay voluntad de acuerdo" y que, en todo caso, se está negociando "punto por punto, medida por medida, presupuesto por presupuesto".

En todo caso, ha recordado también que si la comunidad se encuentra en la actual situación "es por la entera responsabilidad de María Guardiola, que no aprobó un presupuesto en el 2025, que no aprobó un presupuesto en el 2026, que convocó elecciones el 27 de octubre del 2025, y que ahora tiene que negociar punto por punto, medida por medida, presupuesto por presupuesto, con Vox Extremadura para llegar a un acuerdo de gobierno por el bien de los extremeños".

Finalmente, cuestionado sobre si la negociación está o no adelantada, Juan José García ha rehusado comentar "absolutamente nada" al respecto. "Yo no voy a comentar nada, absolutamente nada, de las negociaciones que se están llevando a cabo entre Vox Extremadura y el Partido Popular, absolutamente nada. La discreción impera, la prudencia impera, y todo por el bien de un acuerdo de gobierno por el bien de los extremeños", ha remarcado.

Cabe recordar que tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre en Extremadura no se ha dado aún un acuerdo para la gobernabilidad, y que a inicios de mayo el plazo concluye el plazo máximo para evitar una repetición electoral.