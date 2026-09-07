Vox trabaja "duro" para que los Presupuestos extremeños de 2027 sean "todavía mejores" que los de 2026

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Extremadura recibe el nuevo curso político "con mucha responsabilidad", al considerar que "es trascendental para España", y lo hace además trabajando "duro" en los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2027 para que éstos sean "todavía mejores" que los de 2026.

Así, Vox seguirá apostando a través de las cuentas regionales por las familias, por la eliminación de "gastos superfluos", y por el apoyo a los servicios sociales y "por supuesto" a los agricultores y ganaderos, según ha explicado en rueda de prensa este lunes en Mérida la portavoz de la formación en la Asamblea, Inés Checa.

En este sentido, ha remarcado que Vox tratará de seguir satisfaciendo "todas las necesidades de los extremeños" en todos los ámbitos en los que tenga competencia, "para seguir creciendo y seguir estando a la altura de los extremeños".

Con ello, ha desgranado que, por ejemplo en materia de desregulación, Vox trabajará para seguir eliminando "gastos superfluos"; en natalidad para continuar aumentando partidas; y en el campo para facilitar que agricultores y ganaderos "puedan seguir con su actividad" y se favorezca también el relevo generacional.

"Es decir, seguiremos creciendo, pero no hace falta cambiar. Seguiremos creciendo en la misma dirección que es en la de mirar por los extremeños", ha espetado Inés Checa.

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