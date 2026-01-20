Vox ve "infinitamente lejos" el acuerdo con Guardiola tras negarse a acordar la Presidencia de la Asamblea

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, junto al diputado Álvaro Sánchez-Ocaña, en la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura. - JORGE ARMESTAR /EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, mantiene la mano tendida para alcanzar un acuerdo para la investidura de María Guardiola pero reconoce que ahora mismo las negociaciones se encuentran "infinitamente lejos" de llegar a buen puerto al no ver "ninguna voluntad" de cambio en las políticas de la candidata del PP.

Asimismo, tras la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura, en la que el PP ha votado a su propio candidato a la Presidencia, Manuel Naharro, ha advertido que hubiese sido "una magnífica manera de comenzar a andar" que se hubiese elegido por un acuerdo entre PP y Vox.

Sin embargo, ha asegurado, este acuerdo no se ha producido por la negativa de la presidenta extremeña en funciones. "Nosotros hemos planteado un acuerdo global y no se ha hablado en ningún momento de la presidencia de la Asamblea porque la señora Guardiola no ha querido llegar a ese punto".

Una negativa que se une, ha señalado, a la "insultante y vergonzosa" propuesta de acuerdo que los 'populares' le trasladaron a Vox el pasado viernes, por lo que, según Fernández, "todo indica que el PP quiere ir a elecciones nuevamente".

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, ha confirmado en su intervención que su intención es llegar a un acuerdo dentro del marco de negociación "claro y viable" que Guardiola tiene en su mesa, así como entrar a formar parte del nuevo ejecutivo para "pilotar" la ejecución de sus propuestas.

Medidas que, no obstante, ha señalado que no son distintas de las que vienen defendiendo en Extremadura en los últimos dos años y medio, las que presentaron a los Presupuestos de 2026 o las que han propiciado el acuerdo en la Comunidad Valenciana, así como ha reiterado que el pacto con el PP debe reflejar el dictado de las urnas del pasado 21 de diciembre.

"Los extremeños, en las elecciones, dijeron que quieren más del doble de Vox. Y los extremeños van a tener más del doble de Vox. Porque si no, Vox no va a estar en ningún sitio junto al Partido Popular", ha remarcado Fernández.

