Vuelca un camión que transportaba ganado en la CC-158 en Montehermoso tras salirse de la vía

Imagen del camión siniestrado
Imagen del camión siniestrado - GUARDIA CIVIL
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 10:22
   CÁCERES, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un camión que transportaba ganado ha volcado en la carretera CC-158, en el término municipal de Montehermoso (Cáceres), tras salirse de la vía.

   El siniestro vial ha ocurrido en el kilómetro 8,500 de la CC-158 (de EX-108 a Montehermoso (EX-370) por Morcillo) y se han producido daños materiales.

   Hasta el lugar se han desplazado agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres para la instrucción de diligencias y se realizan gestiones para el desembarco de los animales transportados y retirar el vehículo.

   Asimismo, según ha informado la Guardia Civil, se ha abierto un carril como paso alternativo.

