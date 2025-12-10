Vuelca un camión que transportaba ganado en la CC-158 en Montehermoso tras salirse de la vía

Imagen del camión siniestrado - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un camión que transportaba ganado ha volcado en la carretera CC-158, en el término municipal de Montehermoso (Cáceres), tras salirse de la vía.

El siniestro vial ha ocurrido en el kilómetro 8,500 de la CC-158 (de EX-108 a Montehermoso (EX-370) por Morcillo) y se han producido daños materiales.

Hasta el lugar se han desplazado agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres para la instrucción de diligencias y se realizan gestiones para el desembarco de los animales transportados y retirar el vehículo.

Asimismo, según ha informado la Guardia Civil, se ha abierto un carril como paso alternativo.