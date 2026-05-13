La XIX Media Maratón de Cáceres registrará este sábado récord de participación con 1.800 corredores

Presentación de la XIX Media Maratón de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 13 May. (EUROPA PRESS) -

La XIX Media Maratón 'Cáceres, Patrimonio de la Humanidad', que se celebrará este sábado 16 de mayo a las 19,00 horas, contará con un número récord de participantes, un total de 1.800, y se ha habilitado una lista de reserva por si hay algún cambio de última hora. Además, hay una modificación en el recorrido y, por primera vez, se entrará en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva.

De los 1.800 participantes, 1.342 son chicos y 458 chicas (un 26%), una participación femenina que va creciendo cada año en esta prueba que incluye varias modalidades, desde la media maratón de 21 kilómetros, la carrera de 10,5 kilómetros y las carreras infantiles. Los recorridos de todas las distancias tendrán la salida y la llegada en la Plaza Mayor y el itinerario se desarrollará en un circuito urbano que pasara por algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Aunque la carrera se celebra en horario vespertino, desde el sábado por la mañana habrá actividades deportivas e infantiles en el Foro de los Balbos, y por la tarde un dj a las 17,30 horas, y otro animador musical que estará ubicado en la Cruz de los Caídos.

Las carreras infantiles darán comienzo a las 17,30 y las de adultos (10,5K y 21K) tendrán una sola salida a las 19,00 horas. La entrega de premios se realizará a las 21,30 horas. Los atletas estarán acompañados por 5 bicis; y habrá liebres, que son globos de tiempos, y los atletas los pueden ir siguiendo si quieren controlar su marca personal.

Los dorsales se comenzarán a entregar este jueves, 14 de mayo, por la tarde y el viernes durante todo el día en Decathlon, y el sábado en el Foro de los Balbos.

Los detalles de la carrera se han presentado este miércoles por parte del director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; la concejala de Deportes de Cáceres, Noelia Rodríguez, y el representante de la empresa organizadora David Pozas.

Se trata de una prueba perteneciente al Circuito Junta de Extremadura enmarcada en la modalidad de grandes carreras y se contará con corredores llegados de países como Italia o Alemania, así como de varias regiones de España.

Amaro ha destacado la apuesta de la Administración regional por los eventos deportivos y el circuito de pruebas deportivas de la Junta de Extremadura, así como la proyección de esta prueba fuera de nuestras fronteras, al estar incluida también en el Circuito de Carreras de las Ciudades Patrimonio 2026. Un circuito que utiliza el deporte popular como puerta de entrada al patrimonio urbano de las ciudades reconocidas por la Unesco.

En esta línea, la concejala del área en el Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, recordaba que este año la ciudad celebra el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, destacando su casco histórico, precisamente uno de los mayores atractivos de esta prueba de carácter nocturno.