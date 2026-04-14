El XVI Festival de las Aves de Cáceres llega este fin de semana con talleres, rutas y observación ornitológica

El director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos, y el concejal de Turismo , Ángel Orgaz, tras la presentación del XVI Festival de las Aves Ciudad de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de las Aves Ciudad de Cáceres celebrará su décimo sexta edición los próximos 17 y 18 de abril con una programación que combina divulgación científica, turismo ornitológico y actividades dirigidas a todos los públicos, para situar a la ciudad como un referente en el campo de la observación de aves.

No en vano, en el término municipal cacereño confluyen tres Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), una de las cuales se encuentra en pleno casco urbano, en el corazón de la Ciudad Monumental, donde habitan cientos de ejemplares de cernícalos primilla, vencejos, cigüeñas y otras aves que anidan en los muros y torres de palacios e iglesias.

Por ello, este evento pretende situar a Cáceres como un referente en la unión entre patrimonio histórico y biodiversidad, poniendo en valor la riqueza natural del entorno urbano y su potencial como recurso turístico sostenible, tal y como han resaltado este martes en la presentación del festival el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos, y el concejal de Turismo de Cáceres, Ángel Orgaz.

La programación arrancará el viernes, 17 de abril, con la celebración de unas jornadas técnicas en el Palacio de los Golfines de Abajo, donde especialistas abordarán cuestiones como la conservación de aves en entornos urbanos, el seguimiento de especies emblemáticas como el halcón peregrino o el papel de las administraciones en la gestión ambiental y el desarrollo del turismo ornitológico.

A partir de la tarde, el festival se abrirá al conjunto de la ciudadanía con una amplia oferta de actividades que incluye rutas guiadas, observación de aves en distintos enclaves de la ciudad, propuestas en espacios naturales y urbanos, así como talleres infantiles, espectáculos divulgativos y actividades culturales vinculadas a la naturaleza.

El sábado, día 18, concentrará gran parte de la programación con actividades desde primera hora de la mañana, como rutas de observación en dormideros, recorridos ornitológicos por la Ciudad Monumental y nuevas sesiones de observación en parques urbanos. A lo largo del día se desarrollarán también talleres educativos organizados por asociaciones conservacionistas, actividades familiares, cuentacuentos y representaciones teatrales.

El programa se completa con iniciativas como el concurso fotográfico, exposiciones en el Baluarte de los Pozos y la entrega de premios, además de diferentes propuestas de sensibilización ambiental dirigidas a fomentar el conocimiento y la protección de las aves y su entorno.

TALLERES EN SANTA MARÍA

Mateos ha explicado que la exposición FIO 2026 en el Baluarte de los Pozos reúne una selección de las 50 mejores fotografías del concurso de la Feria Internacional de Ornitología que se celebra en Monfragüe, y ha indicado que se espera la participación de más de 2.200 personas en las diferentes actividades, incluidas los talleres que este año se han trasladado desde la plaza de San Mateo hasta la de Santa María.

Una de las 15 rutas que se han organizado es de cicloturismo en bicicleta eléctrica por los Llanos de Cáceres y la Sierra de la Mosca con visita al Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje Los Hornos de Sierra de Fuentes. También se harán rutas para observar el despertar de las aves por la mañana y la vuelta a los nidos al caer el sol.

En cuanto a los talleres, se han organizado algunos para descubrir dónde anidan las aves de Cáceres, otros sobre su alimentación, taller de interpretación de huellas y rastros, elaboración de estuches de golondrinas o llaveros de aves, mural de las tres mosquiteras, pintacaras de animales, cometas de aves urbanas, aves de piedra, reciclaje, etc.

Por su parte, el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha destacado la importancia de este Festival de las Aves, subrayando que "es una apuesta firme por el turismo ornitológico como motor de desarrollo en nuestra ciudad", y ha puesto en valor que Cáceres "reúne unas condiciones únicas, con un entorno natural de enorme valor, la cercanía de espacios de alto interés ornitológico y un patrimonio histórico donde las aves forman parte del propio paisaje urbano".

"Este equilibrio permite ofrecer una experiencia diferenciadora, auténtica y cada vez más demandada por un visitante que busca naturaleza, sostenibilidad y calidad", ha dicho el concejal, que ha incidido en que el festival "contribuye a dinamizar la economía local, generando actividad en sectores clave como la hostelería, el comercio y los servicios turísticos".

Asimismo, ha enmarcado el evento dentro de la estrategia turística municipal, indicando que "no es un evento puntual, sino parte de una hoja de ruta para diversificar la oferta turística, desestacionalizar el turismo y consolidar un modelo sostenible que genera valor sin renunciar a la conservación del entorno".

Finalmente, Orgaz ha agradecido la implicación de la Junta de Extremadura, así como la colaboración de entidades y colectivos de la ciudad, y ha animado a la ciudadanía y visitantes a participar en el festival "para descubrir, vivir y formar parte de esta experiencia".