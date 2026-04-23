Zapatero e Ibarra arroparán a Álvaro Sánchez Cotrina este sábado en el Congreso extraordinario del PSOE de Extremadura

La coordinadora del Comité Organizador del 16º Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura, Carmen Yáñez, presenta el congreso del partido - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes del Gobierno y de la Junta de Extremadura José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, respectivamente, arroparán este sábado, día 25, al nuevo secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, en el 16 congreso extraordinario del partido.

Con esta cita se pondrá fin al proceso interno abierto después de la dimisión el pasado mes de diciembre de Miguel Ángel Gallardo como líder de los socialistas extremeños tras cosechar los peores resultados en unas elecciones autonómicas y que ha concluido con la celebración de unas primarias en las que salió elegido Cotrina.

Los detalles del congreso, que se desarrollará en el Instituto Ferial de Mérida (Ifeme), han sido presentados por la coordinadora del Comité Organizador, Carmen Yáñez, quien ha señalado que la ausencia del presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, obedece a su agenda internacional, aunque habrá un mensaje en vídeo.

Yáñez, en rueda de prensa, ha destacado que este congreso, que lleva por lema 'Ahora volver a ganar' representa un "punto de partida" para reorganizar el partido en la región bajo el liderazgo de Cotrina.

"Este congreso, por tanto, es un punto de partida en el que vamos a reorganizarnos, vamos a fortalecernos y vamos a volver a la calle, a escuchar y a proponer y a que nuestro secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, lidere este partido y lidere un proyecto que entusiasme a la ciudadanía y que entusiasme a Extremadura", ha puesto en valor.

(Más información en Europa Press)