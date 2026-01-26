La zona sur de la provincia de Badajoz estará en alerta amarilla por lluvias este martes

Archivo - Una persona con un paraguas - EUROPA PRESS TV - Archivo

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará la alerta amarilla por lluvias en la zona sur de la provincia de Badajoz, desde las 06,00 horas, hasta las 18,00 horas de este martes, día 27.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 40 litros por metro cuadrado en esta zona.

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones y muros en mal estado, apunta en nota de prensa la Administración regional.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a los desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en causes secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

Asimismo, en caso de urgencia y emergencia se recomienda ponerse en contacto con el 112.