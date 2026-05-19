46,5 millones para 82 proyectos agroalimentarios, entre ellos seis de Feuga, dos de Juana de Vega y dos de Agaca

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su web la convocatoria de las ayudas por valor de 46,5 millones de euros para la preparación y ejecución de 82 proyectos innovadores de interés general en el sector agroalimentario y forestal, que serán ejecutados por grupos operativos supra autonómicos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-Agri o EIP).

La mayoría de las iniciativas seleccionadas pertenecen al ámbito de la producción vegetal, seguida de la ganadería, la industria agroalimentaria, y, en menor medida, de los sectores de regadío, forestal y desarrollo rural.

En Galicia, la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga) recibe ayudas para seis proyectos, la Fundación Juana de Vega para dos y Agaca (cooperativas agroalimentarias) para otros dos.

Por su parte, 'Ancares' es un grupo operativo conformado por Galicia y Asturias que presenta herramientas innovadoras para analizar el uso del suelo y medir los niveles de carbono en agroecosistemas de las regiones lácteas sostenibles. Su objetivo es optimizar la gestión de los recursos, reducir la huella ambiental y fomentar prácticas más sostenibles en la producción de leche y cuenta con una inversión de 596.769 euros.

La Asociación Provincial Ganaderos de Lugo Control de Rendimientos (Africor) cuenta con 599.749 euros para el desarrollo de una plataforma interoperable para el diseño, validación y explotación de gemelos digitales en ganadería de vacuno lechero mediante inteligencia artificial explicable.

En cuanto a Feuga, uno de los proyectos es el denominado 'Nuevas estrategias sostenibles de alimentación animal basadas en algas para mejorar la salud, la eficiencia productiva y reducir emisiones', con 599.538,74 euros.

Otro, 'Estrategias innovadoras para la gestión de purines en explotaciones ganaderas: obtención de agua y productos de alto valor agronómico', con 520.433 euros.

El tercero, la 'Mejora de la sostenibilidad del cultivo de maíz forrajero con Agricultura de Precisión', cuenta con otros 571.743 euros. Por su parte, el 'Desarrollo de protocolos e indicadores de sostenibilidad de la marca "CLIMAMEAT" dispone de 599.964,75 euros y para 'Apicultura para la Predicción de Infecciones fúngicas y estimación de vendimia' hay 595.878 euros.

Por último, son 600.000 euros los habilitados para 'Gestión sostenible de la plaga del mosquito verde de la vid mediante técnicas agroecológicas y sistema de ayuda a la toma de decisiones', también de Feuga.

La Fundación Juana de Vega tiene una iniciativa sobre 'Soluciones innovadoras para la mejora de viabilidad de la ganadería extensiva de cara a la prevención de incendios y la conservación de la biodiversidad', con 582.122 euros y otra de 'Impulso a los ecosistemas de apoyo al relevo generacional en la agricultura', con 591.406 euros.

Mientras, la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) impulsa la innovación para el desarrollo sostenible y adaptado del cultivo del olivo en Galicia, Castilla y León y Andalucía, por 581.921 euros y la valorización del 'ulex sp' para la obtención conjunta de harina para alimentacion animal y astilla para el sector energético, por 509.603 euros.