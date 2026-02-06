Abierta una nueva convocatoria de las ayudas para que ayuntamientos mejoren caminos rurales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos disponen hasta el 5 de marzo para solicitar las ayudas de la convocatoria 2026-2027 del plan Camiña Rural, para mejorar caminos rurales.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, comprobó esta tarde la evolución de las obras de mejora de caminos que se están realizando al en el marco de este plan en el ayuntamiento de Boimorto, concretamente en la vía que une Arceo y Vilasantar.

Las aportaciones están cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de España y sus beneficiarios son todos los ayuntamientos gallegos.

De esta forma, podrán realizar trabajos de ampliación o de mejora en los caminos que formen parte de la red viaria de acceso a una o a varias entidades de población.

La conselleira destacó la importancia de esta medida, ya que los caminos rurales "vertebran el territorio y son clave en la dinamización social y económica de nuestro agro".