Abre el plazo para solicitar ayudas para destilación de crisis en las DO Ribeiro y Monterrei

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la orden de ayudas destinadas a la destilación voluntaria de vino en época de crisis en las denominaciones de origen (DO) Ribeiro y Monterrei. El plazo de solicitudes abre este sábado.

A través de la Consellería do Medio Rural, en coordinación con el sector vitivinícola, la Administración autonómica ha solicitado de nuevo este año a la Comisión Europea --vía Gobierno central-- la destilación de crisis, como medida "puntual y excepcional".

Así, la orden de ayudas tiene un presupuesto de más de 660.000 euros de fondos propios autonómicos y la medida consistirá en subvencionar a las bodegas que voluntariamente decidan llevar a cabo esa destilación del vino para convertirlo en alcohol de uso industrial (no alimentario).

Los objetivos que se persiguen son, por un lado, rebajar el estocaje de vino acumulado en las bodegas y, por otro, dar salida al producto almacenado sin provocar una distorsión en el mercado, tanto en cantidad como en precio.

En este caso, las bodegas beneficiarias serán únicamente las adscritas a las denominaciones de origen protegidas (DOP) Ribeiro y Monterrei, de acuerdo con la autorización de la UE. Así, para O Ribeiro se establece un importe de 0,66 euros/litro y para Monterrei de 0,965 euros/litro.

El plazo de presentación de la solicitud de pago de la ayuda, junto con la documentación justificativa de la destilación, será hasta el 20 de diciembre de 2025. La destilación deberá estar finalizada el 15 de diciembre.