Activado el nivel 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por incendios que queman más de 4.300 hectáreas

Vista de los incendios del Macizo Central, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha decretado el nivel 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por grandes incendios que, en conjunto, calcinan alrededor de 4.330 hectáreas, en base a las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

La activación de la Situación 2 en toda la provincia implica una "mayor agilidad" de medios y recursos de la Comunidad y del resto de administraciones para la provincia. De este forma, se amplía también el horario laboral del personal y se agilizan los trámites con las diferentes administraciones, especialmente con la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El más grande de los fuegos es el de Chandrexa de Queixa, que calcina alrededor de 3.000 hectáreas desde su inicio el viernes a las 15.51 horas y es el incendio forestal de mayor tamaño en lo que va de año en Galicia.

Afecta al Macizo Central de Ourense, donde permanecen sin extinguir otros cuatro fuegos: en Maceda, en las parroquias de Santiso (500 hectáreas) y Castro de Escuadro (450 hectáreas), que permanece estabilizado; en Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas), que también está estabilizado, y en Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

Además, en la provincia hay otros tres incendios de importante afectación: en Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas); en Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectéas), y en Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas), que ya está controlado.