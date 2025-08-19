Activo un incendio forestal en A Veiga (Ourense) que entró desde Zamora

Incendio forestal se acerca a Vilela, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendios que azota Galicia no da tregua a la provincia de Ourense, que suma un nuevo foco, esta vez en el municipio ourensano de A Veiga.

Concretamente, tal y como ha informado la Consellería de Medio Rural, afecta a la parroquia de A Ponte.

El fuego ha entrado desde la provincia de Zamora y afecta ya a más de 20 hectáreas, a falta de una nueva estimación de superficie.