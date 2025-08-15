Activo un incendio en Toques (A Coruña), con declaración de nivel dos ante la proximidad al pueblo de Penagundín

Archivo - Zona afectada por un incendio en Toques - GUARDIA CIVIL - Archivo

A CORUÑA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias 112 ha informado de un nuevo incendio activo en este caso en el municipio coruñés de Toques, parroquia de San Martiño de Oleiros.

Según las últimas estimaciones, afecta ya a unas 200 hectáreas. Además, se ha declarado la situación 2, alerta que indica riesgo alto de incendio, por su proximidad al núcleo de Penagundín, en el municipio limítrofe de Melide.

Así lo informa el 112-Galicia a través de la red social X, en la que señala que la Xunta ha activado el protocolo de protección de Situación 2 como medida preventiva por la proximidad del fuego al pueblo de Penagundín.