Adega reprocha que no se convoque una reunión sobre incendios a la Xunta, que alega que no hay los requisitos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Adega ha acusado a la Xunta de "opacidad y censura" al denegar la convocatoria de una reunión del Consello de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustenábel (Cogamads) para abordar la afección y consecuencias de los incendios del verano en la Rede Galega de Espacios Protexidos.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha precisado que el Consello se trata de un órgano consultivo y que su convocatoria requiere la solicitud de un tercio de los miembros, requisito que la Xunta sostiene que "no se cumple en este caso".

En concreto, la asociación ecologista ha subrayado que uno de los objetivos de esta convocatoria era que la Xunta informara de los programas y medidas "concretas" que puso en marcha para "mitigar la pérdida de biodiversidad y la afección del suelo".

No obstante, la administración autonómica ha sostenido que "resulta absolutamente incongruente la postura de Adega", debido a que la asociación "lleva más de tres años sin acudir a las reuniones del Cogamads". En este periodo, la Xunta recalca que se han celebrado más de una decena de reuniones.

CASI 11% DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS AFECTADOS

Por otro lado, Adega ha indicado que datos del sistema Copernicus-EFFIS solicitados por la entidad "demuestran" que se quemaron 37.819 hectáreas de la Red Natura gallego, un 11% de "todos los espacios protegidos gallegos".

Esta asociación ha subrayado que fue la "mayor afección por extensión y porcentaje a esta figura de protección" desde que fue creada, en el año 2004, y, por ello, reclaman la convocatoria del Cogamads.

Sin embargo, la Xunta ha remarcado que desde mayo de 2022 "las organizaciones ecologistas que ahora critican que no se convoque una reunión extraordinaria", no asistieron a "ninguna de las reuniones celebradas".