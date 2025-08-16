Adif mantendrá esta tarde cortado el tráfico ferroviario entre Madrid-Galicia

Pantallas con información sobre modificaciones en trayectosen la estación de Chamartín Clara Campoamor - A. Pérez Meca - Europa Press

A CORUÑA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia se mantendrá una jornada más cortado, según informa Adif en al red social X en relación a la situación.

En concreto, comunica que con la información facilitada por el servicio de emergencias 112 Galciia sobre la evolución de los incendios, esta tarde del sábado tampoco se restablecerá el servicio.

En este sentido, recuerda que son varios los focos los que amenazan la operativa de la línea de alta velocidad que conecta la comunidad autónoma gallega con la capital española.

Esta situación ha motivado que los afectados hayan tratado de buscar medios alternativos para su desplazamientos, desde el autocar hasta el taxi.