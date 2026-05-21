Administraciones y emergencias coordinan un simulacro de respuesta ante grandes incendios en Ourense

Simulacro de incendio forestal en Ourense. - XUNTA

OURENSE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Gobierno y Xunta de Galicia, junto a los servicios de emergencias, han coordinado este jueves un simulacro de respuesta ante grandes incendios forestales en Ourense, en concreto, se ha activado la situación 2 por dos fuegos en Cortegada y en Lobios.

Según ha trasladado el Ejecutivo autonómico, con este ejercicio se trata de simular una emergencia provocada por varios incendios forestales para evaluar la respuesta coordinada de los diferentes cuerpos y servicios aplicando los planes de emergencia correspondientes.

De este modo, además de comprobar la operatividad del Peifoga, cuya activación depende de la Consellería de Presidencia, sirve para probar su coordinación con el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) de la Consellería do Medio Rural.

El simulacro permite también entrenar los sistemas de comunicación, como informar a la población de las medidas de autoprotección y, sobre todo, testar las tareas asignadas a los distintos grupos operativos y grupos de control de las distintas administraciones.

Así, la actividad realizada este jueves requirió la constitución de centros de mando y control --el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), Sala de Control Operativo (SACOP), Centros de Coordinación de Medio Rural y dos Puestos de Mando Avanzado (PMA)-- y la activación de sus correspondientes Puntos de Recepción de Medios (PRM).

El simulacro comenzó a las 11.00 horas con la activación del Peifoga de dos situaciones 2 por la simultaneidad de dos incendios forestales en O Casal, ayuntamiento de Cortegada, y Riocaldo, en el ayuntamiento de Lobios.

Con la declaración de situación operativa 2 por riesgo para las personas se constituyen el CECOP y PMA y se activa el PRM para movilizar los medios necesarios, además de realizar avisos de confinamiento a la población. Una vez controlado el incendio se desactivó la situación 2 y finalizó el ejercicio.

PARTICIPANTES

Participaron técnicos y agentes forestales y medioambientales, ocho brigadas, la Unidad de Directores de Extinción de la Xunta (UDEX), la Unidad de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) y seis motobombas, así como efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Ribadavia, Lobios y Muíños; bomberos de la Mancomunidade Terras de Celanova y de San Cibrao das Viñas y Fundación Pública de Galicia Urxencias Sanitarias 061.

También se ha contado con la UME, que desplazó efectivos de la BIEM IV con base en León, con la presencia de un teniente coronel, un subteniente y dos capitanes, que actuaron tanto en el pueto de mando como oficiales de enlace y en los distintos puestos avanzados.

En lo que se refiere al apoyo logístico y de seguridad, colaboraron efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad --Unidad de Policía Nacional Adscrita a Galicia (UPA), Guardia Civil, Policía Nacional, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Lobios, Entrimo, Verín y Cortegada, el Grupo de Apoio Loxístico á Intervención (GALI) y la Cruz Roja de Galicia.

Además de la extinción, en este simulacro, los participantes entrenaron actividades como la realización de cortes de carreteras o la elaboración de un mensaje a través del sistema 'Es Alert' con medidas de protección a la población.

REFORZAR EL DISPOSITIVO

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, ha destacado que tras una campaña muy complicada, como fue la del año pasado, se ha hecho "un análisis profundo con el objetivo de seguir reforzando el dispositivo de prevención y lucha contra los incendios forestales y orientarlo a este tipo de nuevos fuegos".

Por su parte, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha puesto en valor el dispositivo de la Xunta como "una referencia a nivel nacional e internacional tras años de avance e innovación continuado".

Mientras, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha subrayado "la importancia de este tipo de ejercicios para mejorar la coordinación y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencia complejas como los grandes incendios forestales".

Asimismo, ha manifestado que el Ejecutivo central "mantiene un compromiso permanente con la prevención y lucha contra los incendios forestales, poniendo a disposición de las comunidades autónomas todos los recursos de titularidad estatal necesarios para proteger a la población y al territorio".