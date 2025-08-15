Afectados los trenes entre León-Monforte de Lemos por los incendios forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trenes que circulan en la línea de la red convencional León-Monforte de Lemos se han visto afectados en esta jornada por los incendios que registra Galicia.

En concreto, los fuegos que afectan a la provincia de Ourense han obligado a cortar la circulación en esta provincia entre Vilamartín de Valdeorras y Montefurado (Lugo), según informa Adif en redes sociales.

Ha sido a petición de las fuerzas de seguridad dada la situación de los fuegos que ha implicado, de nuevo, cortes de tráfico en carreteras debido a los efectos que estos han provocado.