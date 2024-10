Agricultores reclaman ayudas por las pérdidas derivadas de los campos de maíz "arrasados" por la borrasca Kirk

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) ha reclamado este jueves que se pongan en marcha ayudas para paliar las pérdidas derivadas de los campos de maíz "arrasados" por la borrasca Kirk, ya que "entre un 50% y un 75% de la cosecha estaba sin recoger".

Los daños causados, considera Bello, "son de mucha importancia y tienen que ser tomados en cuenta" porque, explica, "la repercusión en los costes de producción de las explotaciones agrarias y ganaderas, durante todo el invierno, va a ser tremendo".

Por este motivo, la entidad considera que "se debería estudiar la posibilidad de habilitar ayudas desde las diferentes administraciones". Además, para el presidente de Asaga, la declaración de zona catastrófica "puede ser una posibilidad para que las ayudas lleguen a los afectados".

A día de hoy, muchas explotaciones agrarias y ganaderas se encuentran con el problema de no poder aprovechar el maíz que aún queda en el campo. "En el momento de la llegada de la borrasca, el maíz no valía para recoger porque aún no estaba en el punto excelente, y lo que queda está arrasado, las máquinas no lo van a poder recoger", explican desde Asaga.

Además, señalan que otros productos, como la castaña o la patata de A Limia, también vieron afectada la cosecha por la llegada de la borrasca.