El alcalde de Outeiro (Lugo) advierte de "constantes ataques" del lobo al ganado y ve peligro para las personas

LUGO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Outeiro de Rei (Lugo), José Pardo, ha alertado este martes de los "constantes ataques" del lobo en este municipio, lo que le ha servido para criticar la prohibición de esta alimaña por parte del Gobierno central, en referencia a la ley de "especial protección".

Pardo, que ha visto peligro también para las personas, ha constatado que, "con frecuencia se sufren ataques". "Es un tema muy problemático para los ganaderos y también empieza a ser preocupante para los vecinos, que a veces caminan por zonas poco pobladas". "Y es preocupante poderse encontrar con una manada", añade.

El regidor de Outeiro de Rei ha asegurado que él mismo ha visto hasta cuatro o cinco ejemplares. En este sentido, ha apuntado que "si tienen hambre, pueden provocar cualquier tipo de problema".

Así las cosas, ha afirmado que "prohibir la caza del lobo no tiene ningún sentido en el mundo rural", en donde "toda la vida se pudo cazar nunca se llegó al problema de la extinción del lobo". "Y no sé por qué ahora por una serie de personas que no sufren estas consecuencias el Gobierno legisla de esta manera", ha afeado.

El alcalde de Outeiro de Rei también se ha aferrado a que "los ataques al ganado se producen con mucha frecuencia". "Y no ahora, sino desde hace mucho tiempo", ha agregado.