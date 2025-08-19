La alcaldesa de Santiago subraya la importancia de la prevención para que los incendios "no sean una realidad"

Archivo - La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha subrayado la importancia de la prevención para que "los incendios no sean una realidad" en medio de la ola de fuegos que vive la provincia de Ourense.

Preguntada por los medios de comunicación este martes, Sanmartín ha destacado que la situación con los incendios es "dramática" y tiene que ver con "múltiples causas de ordenación del territorio y de falta de proyectos para que el rural sea vivo, dinámico y haya un monte multifuncional".

En esta línea, ha señalado a la Xunta para que marque el camino y cambie algunas cuestiones de política del monte.

Asimismo, en el caso de Santiago ha apuntado a los pequeños incendios que experimentó la capital gallega, un número superior al que se vivió en agosto de 2024, al que pudieron hacer frente con los medios de la ciudad. La alcaldesa ha avanzado que "esperan que siga siendo así", y ha destacado el "buen" servicio de los bomberos.

"Creo que tenemos que estar en alerta continua, pero yo entiendo que hay que fijarse más no tanto en cómo extinguir los incendios, sino en cómo hacer prevención para que no sean una realidad", ha remarcado.