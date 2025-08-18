Alivio térmico en Ourense, pero pocas expectativas de lluvias que faciliten la extinción de incendios

El norte de la comunidad sí espera chubascos un mes después del último frente generalizado

OURENSE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ourense experimentará, previsiblemente, un alivio térmico a partir de este martes 18, tras un mes de intenso calor y ausencia de lluvias generalizadas en Galicia. Las temperaturas máximas en la provincia gallega más afectada por los incendios, que ya han arrasado más de 60.000 hectáreas en la comunidad, descenderán hasta los 30 grados.

Y tras un mes sin un frente generalizado, el técnico de MeteoGalicia Carlos Otero, ha trasladado, en declaraciones a Europa Press, que las predicciones apuntan a que se prevén chubascos en el norte de la comunidad, pero hay pocas expectativas de que las lluvias, que facilitarían la extinción de la ola de incendios que asola el territorio ourensano, alcancen la provincia.

"Desde este lunes 18, hay una circulación del noroeste que llega más húmeda y fría, desplazando la masa cálida, y como consecuencia bajan las temperaturas. El descenso será moderado en zonas del interior", ha detallado Carlos Otero.

El meteorólogo ha agregado que un frente con lluvias sería lo ideal, ya que "uno de los factores más determinantes en los incendios es la temperatura elevada".

Los 30 grados de máxima suponen, en todo caso, un descenso térmico respecto a días anteriores, aunque lo más beneficioso para la población y los equipos que combaten el fuego sería la llegada de lluvias.

FIN A OLA DE CALOR

En el ámbito estatal, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ratifica el fin de la ola de calor en el país debido a la entrada de aire atlántico que comienza este lunes.

La agencia estatal ratifica que "se espera nubosidad baja en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles y dispersas, más abundantes por la tarde en el interior, además de bancos de niebla matinales y vespertinos".

Al igual que Aemet, MeteoGalicia también prevé chubascos en el territorio este martes 19; sin embargo, el pronóstico no es alentador para los ourensanos, ya que es poco probable que la llovizna alcance las áreas arrasadas por el fuego, ha añadido Otero.

UN MES SIN LLUVIAS GENERALIZADAS

El técnico de MeteoGalicia consultado por Europa Press ha complementado que este martes 19 Galicia cumplirá un mes sin lluvias generalizadas, siendo el último frente contundente registrado el último 19 de julio.

El parte de MeteoGalicia de este lunes informa que por la mañana habrá cielos más nublados en el norte, y no se descarta una llovizna puntual. Por la tarde se esperan claros y chubascos débiles en puntos del interior de la mitad norte de la comunidad.