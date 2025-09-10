Allegue traslada a afectados por fuegos en Carballeda de Avia el "compromiso" de la Xunta para "acelerar" ayudas

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, visita a los afectados por los incendios en Carballeda de Avia, Ourense - XUNTA DE GALICIA

OURENSE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha visitado este miércoles a los afectados por los fuegos en el municipio ourensano de Carballeda de Avia y ha trasladado el "compromiso" de la Xunta para "agilizar con la mayor celeridad" las ayudas para la reconstrucción de viviendas tras la ola de incendios que asoló Galicia y, especialmente, la provincia de Ourense durante el mes de agosto.

Allegue ha recordado que las ayudas para las viviendas habituales pueden ascender hasta los 150.000 euros, incluyendo 132.000 euros para su rehabilitación y 16.200 euros para el menaje doméstico, así como ayudas de hasta 66.000 euros para rehabilitación y 5.400 euros para menaje en el caso de segundas residencias.

La conselleira ha señalado, además, que la Xunta "asumirá el 100 % del alquiler temporal" con hasta 600 euros más para "gastos de alojamiento provisional, transporte o mudanza", una cantidad que "podrá percibirse de manera anticipada" para "agilizar obras de rehabilitación de viviendas".

Asimismo, la Xunta recuerda que los damnificados tienen a su disposición el teléfono 012, el personal del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y los 16 puntos de información repartidos por las zonas afectadas para "resolver sus dudas".