(AM) El incendio de Chandrexa avanza hasta las 700 hectáreas y el de Monteseiro, en Fonsagrada, está estabilizado

Servicios aéreos tratan de sofocar un conato de incendio en la parroquia de Baamonde, a 9 de agosto de 2025, en Baamonde, Begonte, Lugo, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

Los servicios de extinción consiguen controlar un conato en Begonte, parroquia de Baamonde, de 0,79 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuego de Chandrexa de Queixa (Ourense), activo en la parroquia de Requeixo desde las 15.51 horas de la tarde del viernes, continúa avanzando sin control y ya calcina 700 hectáreas, según las últimas estimaciones ofrecidas por la Consellería do Medio Rural. Por otra parte, el incendio que quema 120 hectáreas en la parroquia de Monteseiro, en Fonsagrada (Lugo), se ha estabilizado en la mañana del sábado.

Fuentes de la Xunta trasladan que, en principio, en el fuego de Chandrexa no existe ningún riesgo para viviendas próximas, ya que se trata de una zona de sierra.

Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, ocho técnicos, 22 agentes, 32 brigadas, 18 motobombas, siete palas, dos unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y ocho aviones.

Hasta ahora, el incendio forestal más grande del año había sido el de Vilardevós tras arrasar 578,7 hectáreas desde que se declaró el pasado fin de semana, 1 de agosto, hasta su extinción este viernes a las 12.24 horas.

Por otro lado, está controlado desde las 17.15 horas un conato de incendio en Begonte (Lugo), parroquia de Baamonde, con una superficie de 0,79 hectáreas, iniciado a las 13.18 del sábado. Intervienen tres agentes, cinco brigadas, cuatro motobombas, un helicóptero y dos aviones. También permanece controlado uno en Sarreaus (Ourense), de 0,93 hectáreas.

Asimismo, están estabilizados fuegos --ambos con superficie pendiente de confirmar-- en Vilariño de Conso (Ourense), parroquia de Mormentelos, desde las 17.26 horas y Verín (Ourense), parroquia de Vilamaior do Val, desde las 16.39 horas.

En las últimas horas, se han extinguido varios fuegos: en Vilalba (Lugo), parroquia de Lanzós, de 3 hectáreas; un conato en Pontevedra, parroquia de Verducido, de 0,13 hectáreas, y otro en Parada de Sil (Ourense), lugar de Leiravella, de 0,06 hectáreas.

ESTABILIZADO INCENDIO EN MONTESEIRO, FONSAGRADA

Además, desde las 12.45 horas del sábado está estabilizado el incendio forestal de la parroquia de Monteseiro, en el municipio lucense de Fonsagrada, que se inició a las 15.30 horas del martes y que, según las últimas estimaciones, afecta alrededor de 120 hectáreas. Han intervenido seis técnicos, 48 agentes, 65 brigadas, 69 motobombas, tres palas, siete helicópteros y ocho aviones.

En esta localidad, esta semana se produjo otro incendio, en la parroquia de Cereixido, originado el miércoles a las 13.07 horas y extinguido a las 19.20 del viernes. Tuvo una dimensión final de 30 hectáreas, 25 de arbolado y cinco restantes de monte raso.

Asimismo, están controlados los incendios de: Camariñas (A Coruña), parroquia de Xaviña (50 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), y parroquia de Corme Aldea (60 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), parroquia de Brantuas (200 hectáreas).