Amnistía Internacional y Ecoloxistas en Acción urgen por carta a Rueda medidas ante los efectos de los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional y Ecoloxistas en Acción han informado de que han remitido una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la que urgen medidas ante los efectos de los incendios forestales.

Entre otras cuestiones, en la carta se insta a establecer una política de prevención de incendios forestales "a lo largo de todo el año" y que aporte "estabilidad laboral" en el sector forestal para los que luchan contra el fuego.

Otra de las demandas es el "cumplimiento de la normativa sobre planes preventivos y de emergencia, así como planes en los montes que se adapten a esta nueva situación climática".

Además, instan a promover una política forestal que "evite la eucaliptización del territorio" y que "apoye a las comunidades de montes con ayudas para la prevención de fuegos y concienciación sobre nuevos usos del monte".

Con el foco en las consecuencias de los fuegos, urgen medidas sobre el control de cenizas y escorrentías, o la incorporación de planes de recuperación que "pongan los derechos humanos de los afectados en el centro, permitiéndoles participar en el proceso y garantizando su acceso a información veraz". Asimismo, apelan a la revisión de los protocolos de comunicación y alerta de emergencias, formando a la población sobre su correcto uso.

"La tramitación de los presupuestos del 2026 será una oportunidad para transmitir esta buena voluntad en acciones concretas que permitan la prevención y recuperación en materia de fuegos", concluyen.