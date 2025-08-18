(AMP.)Más de 150 vecinos de Petín se concentran en los juzgados en apoyo de un detenido: "Es un cabeza de turco"

Más de 150 vecinos de Petín se concentran en los jugados en apoyo de un detenido en el marco de la ola de incendios. - VECINOS DE PETÍN

"Detener a los voluntarios es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido estos días", advierten, a la espera de que comparezca en Trives

OURENSE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos autobuses llenos partieron en la mañana de este lunes desde Petín hasta los juzgados de Trives, donde más de 150 personas permanecen concentradas en apoyo al hombre de 61 años que fue detenido en la pasada jornada en el marco de la ola de incendios que asola la provincia desde hace días.

Uno de los vecinos que están en Trives, quien ha indicado que también se ha desplazado la alcaldesa de la localidad, Raquel María Bautista, y que lo ha organizado el propio Ayuntamiento, ha trasladado que el vecino detenido "es un cabeza de turco" y que su detención es "injusta".

Los vecinos concentrados consideran que se "detiene a los únicos que quedaron en los pueblos a apagar lo poco que se salvó". "Detener a los voluntarios, y verdaderos héroes de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días, indican, para añadir que: "Los verdaderos responsables parecen necesitar un cabeza de turco y no vamos a permitirlo".

HIZO "UN CORTAFUEGOS"

Uno de los vecinos, consultado por Europa Press, ha explicado que este hombre era "un voluntario" que estaba ayudando y que se limitó a prender a modo de "cortafuegos" ante la situación "de abandono total" en la que se encontraban los vecinos.

"Él se quedó para intentar salvar al pueblo", ha explicado, antes de indicar que un miembro de la UME, que participaba en evacuaciones, lo vio en el momento en el que prendía a modo de cortafuegos.

Este vecino explicaba que el hombre lo hacía "con conocimiento de causa" y ha insistido en que su detención es "indignante". "Con todos mis respetos, es una persona que lleva toda su vida aquí y que se ha enfrentado a fuegos, probablemente sepa mejor lo que hay que hacer que personas que llevan cuatro meses", ha defendido.

PENDIENTES DEL PASE A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Aunque inicialmente se había informado de que este vecino detenido no pasaría a disposición judicial este lunes, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han precisado que, salvo cambio de última hora, sí lo hará.

En concreto, está previsto que lo haga a partir de las 17,00 horas en el tribunal de instancia de A Proba de Trives.