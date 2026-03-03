Apicultores protestan en Ourense y Lugo contra miel "pirata" y Mercosur: "Pasamos etapas muy difíciles"

Apicultores se concentran en Ourense, a la entrada del Centro Comercial Ponte Vella, contra una miel importada "pirata" y el acuerdo europeo de Mercosur - EUROPAPRESS

OURENSE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias asociaciones de apicultores se han concentrado este martes en Ourense y Lugo para protestar contra una miel importada "pirata", basada en "mezclas y de origen falso", y contra la entrada en vigor del acuerdo europeo con Mercosur que "agrava" dicha situación.

"Estamos pasando etapas muy difíciles", ha trasladado el presidente de la Agrupación Apícola de Galicia, Jose María Seijo, que ha explicado que apicultores gallegos "no pueden competir" con "la miel que se vende en el súper, de dos euros o tres euros". "Es como comprar un coche por 1.000 euros, ese coche no es bueno", ha añadido.

Asimismo, Seijo ha criticado mieles que el consumidor encuentra por "tres, cuatro o cinco euros" en "malas condiciones" y que, en muchos casos, "han sido pasteurizadas", de tal forma que, según ha explicado, "las buenas propiedades que tiene la miel se destruyen con todos los procesos industriales", así como con "los productos utilizados para tratar a las colmenas que aquí están prohibidos".

"Aquí hay unos controles, análisis, y la miel tiene unas características muy diferentes a las comerciales. En otros lugares hacen lo que les da la gana", ha lamentado, y ha desgranado que Galicia cuenta con "microclimas y floraciones variadas" que permiten la producción de "mieles muy diferentes" cuyo comportamiento depende de "la naturaleza" en la que se producen.

"Algunos cristalizan, otros no, algunos son más líquidos, algunos más claros, pero todo asegurado por controles y análisis para comprobar que esas mieles no han sido tratadas por un proceso fuera de la normativa", ha recalcado.

IMPORTACIÓN DE MIELES

Durante la jornada de protestas en ambas provincias, los apicultores han desplegado una mesa y han repartido miel propia a usuarios que se han aproximado para hablar y conocer la situación del sector.

En concreto, tal y como ha explicado el secretario de Acción Sindical del Sindicato Labrego Galego, Brais Álvarez, en declaraciones a Europa Press, cerca de una treintena de personas se han aproximado a las manifestaciones en la Ronda da Muralla en Lugo.

Por su parte, alrededor de una veintena de personas se han desplazado a la entrada del Centro Comercial Ponte Vella en Ourense, en donde manifestantes han leído un manifiesto en el que han afeado que el 51% de las mieles analizadas en las fronteras de España por parte de la Unión Europea han sido "sospechosas de fraude".

"Se encontraron mieles diluidas con jarabes de fructora, uso de residas de intercambio iónico y falso origen del producto", han trasladado, y ha desgranado que cerca del 80% de la miel comercializada por Europa "son mezclas", un porcentaje que "no va a dejar de aumentar si entra en vigor el tratado de Mercosur".

"Este tratado recoge la exportación desde los países de Mercosur de 4.500 toneladas métricas de miel al año libres de aranceles. Esto es lo que se esconde detrás de una miel muy barata vendida en una gran superficie", han añadido.

PROBLEMAS DEL SECTOR APÍCOLA

Asimismo, Jose María Seijo ha señalado que, precisamente, Ourense y Lugo son las "zonas más representativas" del sector, siendo estas las provincias con "mayores productores". "Se puede decir que el 70% de las colmenas están en Ourense y Lugo. La mayoría de los apicultores que hay en Galicia tienen entre 15 y 50 colmenas", ha explicado.

"En este momento, la apicultura tiene muchísimos problemas", ha lamentado, destacando que el sector ha experimentado un "descenso en abejas" durante los últimos cinco años a causa de factores como la climatología o las enfermedades.

"Este año en Ourense se ha agravado por la ola de incendios. Ahora nos encontramos con una mortandad que ronda el 50% o el 60% de las colmenas, y las que quedan ahora hay que fortalecerlas. Estamos pasando unas etapas muy difíciles", ha añadido.

Así las cosas, Seijo ha subrayado que "prácticamente toda la zona que ardió" en la provincia es un territorio de colmenas, entre ellos municipios como Verín, Xinzo de Limia o A Gudiña. "El que tiene 20 colmenas, se le muere la mitad, y hay grandes apicultores, con cerca de 1000 colmenas, a los que les han muerto casi el 100% de ellas. Muchos son autónomos, dependen de esto", ha recalcado.

Entre los procesos de recuperación, Jose María Seijo ha destacado la división de colmenas, a pesar de que esta práctica "no recupera la miel". "Es un problema gordo, porque ahora tenemos que recuperar las colemnas, y en Ourense ¿cómo vamos a recuperarlas si está todo el monte quemado?", ha trasladado.

En esta línea, ha señalado que apicultores han colaborado en el proceso de recuperación del monte tras los incendios en la provincia, a través de la replantación de flora que "ayude a la apicultura", incluyendo especies como castaños o avellanos.

"Nosotros hacemos un trabajo mucho mayor que producir miel, que es polinizar los frutos y plantas. Si faltamos los apicultores no solo se ve afectada la producción de la miel. Eso es lo que queremos defender aquí. Tenemos que animarnos y seguir trabajando", ha recalcado.

AÑOS "MUY MALOS"

Tambien miembros del BNG en Ourense se han desplazado a las protestas, entre ellos la diputada provincial María José Mangana, que ha trasladado su apoyo al sector y ha lamentado que con la luz verde al tratado europeo, apicultores "van a tener que competir en inferioridad de condiciones".

"Yo tengo tres colmenas de uso propio. En toda Galicia, hay una miel estupenda, porque tenemos una floración muy diversa, robles y castaños, que son muy importantes para la miel", ha señalado, y ha explicado que "los últimos años han sido muy malos" para el sector como consecuencia de la "climatología y los incendios".

Asimismo, ha desgranado que también los procesos de prevención hacen un "flaco favor" a la apicultura, ya que con el desbroce "no solo se quitan las malas hierbas", sino también "las plantas que están en floración y que las abejas van a aprovechar". "Todo esto añadido a la velutina, que está atacando mucho llegando incluso a eliminar colmenas completas", ha señalado Mangana.

"Las colmenas hay que cuidarlas, limpiarlas, vacunarlas, sacar miel, pero dejar la suficiente para que puedan alimentarse durante todo el invierno. Esto requiere un trabajo continuo. La miel salva nuestras vidas no solo por el consumo sino también porque la polinización es una constante", ha subrayado.