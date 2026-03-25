Asaja y Asaga exigen al Gobierno soluciones para el sector lácteo ante "precios a la baja" y "costes disparados"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaga se ha sumado a la petición de Asaja para reclamar una reunión al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante los "precios a la baja" y los "costes disparados" de la leche.

En un comunicado, ambas organizaciones han denunciado que esta tendencia está poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones, que no logran cubrir sus costes de producción en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado de insumos como la alimentación animal, la energía o los fertilizantes.

Así, han advertido de que el sector lácteo "se está convirtiendo en un ejemplo claro de la insuficiencia" de las medidas adoptadas hasta ahora para sostener al sector agrario.

"Estamos viendo cómo, pese a las ayudas y anuncios, la realidad en el campo es que los números no salen", han lamentado antes de añadir a esta situación un contexto geopolítico internacional "complejo, que continúa tensionando los mercados y elevando los costes de producción, agravando aún más la situación de los ganaderos".

Por ello, el presidente de Asaga, Francisco Bello, ha subrayado que "al grave problema de los costes de producción, en Galicia hay que añadir el abuso de las industrias lácteas al ofrecer contratos a cuatro meses con descensos de precios muy significativos respecto a los anteriores, sin ninguna justificación de mercado y que están asfixiando al sector".

De no adoptarse medidas urgentes, el sector augura un escenario de abandono de explotaciones con consecuencias directas sobre el empleo, el tejido rural y la soberanía alimentaria.