Autorización europea para que Zendal comercialice su vacuna frente a tres serotipos de lengua azul en ovino

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O PORRIÑO (PONTEVEDRA), 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo biofarmacéutico Zendal ha recibido de la Agencia Europea Medicamentos (EMA) la autorización de comercialización, por procedimiento centralizado, de la primera vacuna trivalente frente a los serotipos 1, 4 y 8 del virus de la lengua azul, destinada a ovinos.

Según un comunicado de la empresa con sede en O Porriño (Pontevedra), esta vacuna mejora la protección del ganado ovino y simplifica la vacunación frente a tres de los serotipos "con mayor impacto epidemiológico, que pueden circular de forma simultánea y generar importantes consecuencias sanitarias y económicas en la cabaña ganadera".

Vetia Animal Health, filial de Zendal especializada en sanidad animal, será la encargada de comercializar en España y Portugal esta nueva vacuna frente a tres serotipos simultáneos.

En 2025, Zendal suministró más de 55 millones de dosis de vacunas frente a la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), sendas enfermedades víricas transmitidas por vectores.