Avanzada la investigación policial del incendio de Vilaboa: se estrecha el cerco sobre un sospechoso

La Guardia Civil y la Policía Adscrita de la Policía Nacional (Policía Autonómica) avanzan en la investigación sobre el origen del incendio activo en el municipio pontevedrés de Vilaboa, y según fuentes consultadas por Europa Press, las pesquisas están encauzadas y se estrecha el cerco sobre una persona sospechosa de estar tras este fuego.

Las llamas se iniciaron en la tarde de este jueves y el incendio, que sigue activo y ha arrasado unas 50 hectáreas por el momento, obligó a decretar la situación 2 por la proximidad del fuego a zonas habitadas. De hecho, en la noche del jueves se procedió a la evacuación de 14 personas en la zona de Paradellas.

Con todo, según avanzaba el alcalde de Vilaboa, César Poza, los vecinos afectados ya fueron autorizados a regresar a sus casas. Para la extinción del incendio han sido movilizados 3 técnicos, 10 agentes, 19 brigadas, 19 motobombas, 1 pala, 1 unidad técnica de apoyo, 4 helicópteros y 8 aviones. En los trabajos participan efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).